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    Tavuk ayakları Ege'den Çin'e gönderiliyor

    Tavuk ayağı ülkemizde tüketilmese de Asya mutfağının aranan gıda ürünleri arasında. Türkiye'den özellikle Çin'e yapılan tavuk ayağı ihracatı son aylarda hız kazandı.
    • 24.08.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 16:57
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    Tavuk ayakları Ege'den Çin'e gönderiliyor

    Tavuk ayağı Çin'in mutfak kültüründe önemli bir yer tutuyor.

    Bu nedenle Çin'de pazar yakalayan ihracatçıların çabalarıyla tavuk ayağı, Türk piliç sektörünün en önemli ihracat kalemleri arasına girdi.

    Tavuk ayağı çorbası yapılıyor

    Çin'de çorbası yapılarak ve kızartılarak yoğun tüketilen, düşük maliyetli bir protein kaynağı olarak görülen tavuk ayağının, ülkeye kazandırdığı dövizle önemi giderek artıyor.

    Kanatlı ürünler ihracatı, yüzde 139 artış gösterdi

    Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin ülke geneli verilerinden derlediği bilgiye göre temmuz ayı itibarıyla son 12 aylık dönemde kanatlı ürünlerin ihracatı, yüzde 139'luk artışla 259 milyon dolara ulaştı.

    Tavuk ayakları Ege den Çin e gönderiliyor #1

    Kanatlı ürün ihracatında Irak önde

    AA'nın haberine göre, sektöründe en önemli pazar olan Irak'a yapılan ihracat, yüzde 219 artışla 99 milyon dolara, Çin'e yapılan ihracat ise yüzde 270 artışla 63 milyon dolara ulaştı.

    Çin'e yapılan ihracatta başı çeken tavuk ayağında ise dış satım, son 1 yılda yüzde 355 artışla 6 bin 753 tondan 30 bin 741 tona yükseldi.

    Tavuk ayakları Ege den Çin e gönderiliyor #2

    52 milyon 680 bin dolarlık kazanç sağlıyor

    Bu ürünün ülkeye kazandırdığı döviz miktarı da aynı dönemde yüzde 359 artışla 11 milyon 453 bin dolardan 52 milyon 680 bin dolara çıktı.

    Tavuk ayakları Ege den Çin e gönderiliyor #3


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