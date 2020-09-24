Taze incir ihracatından 2 ayda 39 milyon dolar gelir

Türkiye'nin yaklaşık 2 aylık dönemde yaş incir ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 39 milyon 306 bin dolara çıktı. Sektörün hedefi sene sonunda 60 milyon doları yakalamak.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan bilgiye göre, Türkiye, yaş incir ihracatının başladığı 26 Temmuz'dan 15 Eylül'e kadar olan dönemde dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artırarak 34 milyon 992 bin dolardan 39 milyon 306 bin dolara yükseldi.

YAŞ İNCİR 50 ÜLKEYE GÖNDERİLİYOR

Yaklaşık 50 ülkede sofraları süsleyen yaş incirde en fazla ihracat, 13 milyon 456 bin dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 4 milyon 30 bin dolarla Rusya ve 3 milyon 979 bin dolarla Hollanda izledi.

SARILOP İNCİR İHRACATI, YÜZDE 91 ARTTI

Taze incir ihracatının yüzde 78'lik kısmını raf ömrü uzun olan siyah incir oluşturdu. Söz konusu dönemde 30 milyon 542 bin dolarlık siyah incir ihracatı yapıldı.

Sarılop incir ihracatı 26 Temmuz-15 Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarak 4 milyon 588 bin dolardan 8 milyon 764 bin dolara yükseldi.

Sarılop incir ihracatında en fazla artış ise yüzde 135 ile Rusya pazarında gerçekleşti.

60 MİLYON DOLAR HEDEFİ DEVAM EDİYOR

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaş incirde en büyük sorunun raf ömrü olduğunu dile getirerek "Geçen yıl toplam 49 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştik. Bu artış hızıyla sene sonunda 60 milyon doları yakalama hedefimiz devam ediyor." şeklinde bilgi verdi.