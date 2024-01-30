TBB 2023 protestolu senet verilerini paylaştı: En fazla senet protestosu İstanbul'da Türkiye Bankalar Birliği aylık "Protesto Edilen Senet Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı" raporunu açıkladı. Buna göre, geçen yıl Türkiye genelinde toplam 218 bin 680 senet protesto oldu.

İHA

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, "Protesto Edilen Senet Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı" aralık ayı sonuçlarında Erzurum’da 151, 2023 Ocak-Aralık ayları arasında ise 1.557 senedin protesto edildiği bildirildi.

İl protestolu senet sayısı bazında Kuzeydoğu Anadolu Malatya’nın ardından 2, ülke sıralamasında ise 28’inci sırada yer aldı.

Risk Merkezi, kredi ve diğer finansal kuruluşlardan topladığı risk bilgileri üzerinden hazırladığı istatistik raporları düzenli periyotlarda kamuoyu ile paylaşıyor.

En fazla senet protestosu İstanbul'da

2023'te Türkiye genelinde 218 bin 680 senet protesto oldu. İstanbul ise 43 bin 789 adetle en fazla senedin protesto edildiği il oldu.

Kuzeydoğu Anadolu'da aralık ayı protestolu senet dağılımı

Aralık ayında Erzurum’da 151, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 186, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 263, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 600 senet protesto edildi.

Kuzeydoğu Anadolu'da 2023 protestolu senet bölgesel dağılım

TBB verilerine göre 2023 yılında Erzurum’da bin 557, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 2 bin 68, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 3 bin 158, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 8 bin 138 senet protesto gördü.

Bölge illeri protestolu senet sayısı dağılımı

2023 yılında Malatya’da 2 bin 21, Erzurum’da bin 557, Van’da bin 270, Elazığ’da 646, Erzincan’da 386, Muş’ta 379, Ağrı’da 355, Iğdır’da 316, Kars’ta 283, Bitlis’te 294, Bingöl’de 214, Hakkari’de 243, Ardahan’da 136 ve Tunceli’de 38 senet protesto edildi.

Batı Marmara Bölgesi sonuçları:

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)