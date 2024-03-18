TBB, Barış Yarkadaş tarafından yayılan bir haberi yalanladı Türkiye Bankalar Birliği yönetim kurulu ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in ekonomideki ve bankacılık sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendirdiği iftar yemeğinin yapıldığı yer ve içeriği hakkında yapılan habere TBB tarafından yalanlama geldi.

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Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) yayınladığı duyuruda, CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Barış Yarkadaş'ın yaydığı bir haber yalanlandı.

Duyuruda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TBB Yönetim Kurulu'nun 12 Mart 2024 tarihinde verilen mütevazı bir iftar yemeğinde bir araya geldiğini ancak bu görüşmenin lüks bir restoranda yapıldığının iddia edildiği aktarıldı.

TBB, açıklamanın ardından "Türkiye Bankalar Birliği" adının siyasete alet edilmemesi hususunda gerekli hassasiyetin ilgili tüm kesimler tarafından gösterilmesinin beklendiği de dile getirildi.

"İftar yemeği, İstanbul Finans Merkezi’ndeki Ziraat Bankası’nın genel müdürlüğünde yapıldı"

Haberde konu edilen tüm hususların iftira olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, 12 Mart 2024 tarihinde verilen mütevazı bir iftar yemeğinde bir araya gelmişlerdir. İftar yemeği, İstanbul Finans Merkezi’ndeki Ziraat Bankası’nın genel müdürlüğünde yapılmıştır. Yapılan görüşmede ekonomideki ve bankacılık sektöründeki güncel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunulmuştur.

"Bu yemeğin lüks bir restoranda yapıldığı iddiası, kötü niyetli bir çarpıtma"

Sayın Barış Yarkadaş’ın bu yemeğin lüks bir restoranda yapıldığı iddiası, kasıtlı ve kötü niyetli bir çarpıtmadır.

"Bankalara 'faiz artırın' talimatı verildiği iddiası doğru değil"