TBB, bireysel kredilerin sınırlandırmasına karşı çıkmıyor

Türkiye Bankalar Birliği, “bankaların kredi sınırlandırmasına karşı çıktığı” haberleri sonrası yazılı açıklama yaparak, haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Düşük faizli kredilerin işletmelerin ya da bireylerin desteklenmesi için verildiği, ancak bu kredileri alanların mevduat faizi alarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilmiş ve bu krediler daha derin araştırma yapılarak verilmek üzere sınırlandırılmıştı.

Ekonomi yönetimi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

KAMUOYUNA "BANKALAR KREDİ SINIRLAMASINA KARŞI ÇIKIYOR" YORUMU YANSIDI

Görüşmeler sonrası, “bankaların kredi sınırlandırmasına karşı çıktığı” haberleri basına yansıdı.

"TOPLANTILARDA SÜREÇ KONUŞULDU"

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), haberlerin ardından bugün yazılı açıklama yaparak, söz konusu toplantılarda bankaların devreye alınması planlanan makroekonomik politikaların belirlenmesi sürecine katkı sağladığını duyurdu.

"TBB, KARARA YAPICI YAKLAŞTI"

Açıklamada; “Açık bir iletişim içinde geçen, yararlı ve verimli olan toplantıda TBB Yönetim Kurulu Üyeleri, basında yer alan haberlerin aksine, yapıcı şekilde görüş ve değerlendirmelerini sunmuşlar, önümüzdeki dönemde devreye alınması planlanan makroekonomik politikaların belirlenmesi sürecine katkı sağlamışlardır.” denildi.

TBB PAYLAŞIM YAPTI

TBB’nin, resmi internet sitesinde "Yönetim Kurulunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile yapmış olduğu toplantıya ilişkin" başlığındaki paylaşımı şöyle:

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile 2 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantı hakkında basında yer alan ve kamuoyunda yanlış algılamaya neden olabilecek yanıltıcı yorum ve değerlendirmeler nedeniyle bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Yılın belli dönemlerinde periyodik olarak yapılagelen olağan program çerçevesindeki toplantıda, ekonomideki ve bankacılık sektöründeki son gelişmeler ve beklentiler değerlendirilmiştir.

Yapılan toplantıda salgın tedbirleri kapsamında alınan ve 30 Eylül 2021 tarihinde sona ermesi öngörülen geçici düzenlemelerin yanı sıra temel bankacılık büyüklüklerinin seyri, ekonomik faaliyetin finansmanı, uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve uygulamalar müzakere edilmiştir.

Açık bir iletişim içinde geçen, yararlı ve verimli olan toplantıda TBB Yönetim Kurulu Üyeleri, basında yer alan haberlerin aksine, yapıcı şekilde görüş ve değerlendirmelerini sunmuşlar, önümüzdeki dönemde devreye alınması planlanan makroekonomik politikaların belirlenmesi sürecine katkı sağlamışlardır.

Bu çerçevede, Türkiye Bankalar Birliği olarak, bankacılık sektörünün her bir üyesiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de ülkemizin sağlıklı olarak büyümesine katkı vermek amacıyla ekonomi yönetimi ile birlikte yakın iletişim içinde çalışarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.”