İbrahim Yumaklı: Ünlüpınar Barajı ve Yelpınar Göleti'nde su tutulmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden iki müjde paylaştı.

Bakan Yumaklı, Bayburt ve Gümüşhane'ye can suyu olacak Ünlüpınar Barajı ve Yelpınar Göleti'ne ilişkin açıklama yaptı.

EKONOMİYE YILDA TOPLAM 178 MİLYON TL KATKI SAĞLAYACAKLAR

Yumaklı, barajda ve gölette su tutulmaya başlandığını belirterek, "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Baraj ve göletin ekonomiye yılda toplam 178 milyon TL katkı sağlayacağını belirten Yumaklı, paylaşımında ayrıca şu sözleri kullandı: