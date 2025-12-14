İbrahim Yumaklı: Ünlüpınar Barajı ve Yelpınar Göleti'nde su tutulmaya başlandı

- Bakan İbrahim Yumaklı, Ünlüpınar Barajı ve Yelpınar Göleti'nde su tutulmaya başlandığını duyurdu.
- Bu projelerin ekonomiye yılda 178 milyon TL katkı sağlayacağı açıklandı.
- Yumaklı, sosyal medya hesabından bu gelişmeyi "Hayırlı olsun" diyerek paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden iki müjde paylaştı.
Bakan Yumaklı, Bayburt ve Gümüşhane'ye can suyu olacak Ünlüpınar Barajı ve Yelpınar Göleti'ne ilişkin açıklama yaptı.
EKONOMİYE YILDA TOPLAM 178 MİLYON TL KATKI SAĞLAYACAKLAR
Yumaklı, barajda ve gölette su tutulmaya başlandığını belirterek, "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Baraj ve göletin ekonomiye yılda toplam 178 milyon TL katkı sağlayacağını belirten Yumaklı, paylaşımında ayrıca şu sözleri kullandı:
Bayburt'a müjde; Yelpınar Göleti'nde su tutuldu. 377 milyon TL yatırımla şehrimize kazandıracağımız gölet, 9 bin 900 dekar tarım arazisine can suyu olurken, ülke ekonomisine yıllık 85 milyon TL katkı sağlayacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Bir müjdemiz de Gümüşhane'ye; Ünlüpınar Barajı'nda su tutuldu.
373 milyon TL maliyetle hayata geçireceğimiz Baraj, 10 bin 930 dekar araziyi modern sulama sistemlerine kavuştururken, ekonomimize yıllık 93 milyon TL katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun.