Petrol
94.97
0.58%
Euro
18.2211
0.18%
Dolar
18.5859
0.01%
Altın
1.023
0.01%
Borsa
3570
0.45%
Bitcoin
373.637
-0.91%
BTXN Coin
10.62
-2.11%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    TCG Anadolu'nun tank operasyonu testleri başarı ile gerçekleşti

    İsmail Demir, Twitter adresinden Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun tank operasyonu testlerinin Altay prototipi ile yapıldığını paylaştı.
    • 07.10.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 13:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TCG Anadolu'nun tank operasyonu testleri başarı ile gerçekleşti

    Türkiye'nin savunma sanayi konusunda katettiği aşamada; Anadolu gemisinin tank operasyonu testlerinin başarı ile tamamlanmasıyla birlikte önemli bir başarı daha elde edilmiş oldu.

    TCG Anadolu'nun testlerindeki yeni aşama paylaşıldı

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TCG Anadolu'nun testlerindeki yeni aşama hakkında bilgi verdi.

    "Anadolu'yu envanterimize katmak için sabırsızlanıyoruz"

    Demir, paylaşımında, TCG Anadolu'nun bir testi daha geçtiğini dile getirerek şunları kaydetti:

    "Anadolu gemimizin tank operasyonu testleri Altay prototipi ile başarılı şekilde icra edildi. Mekanize Çıkarma Aracı LCM ile askeri tersaneden alınan Altay tankı, önce Anadolu gemisine yüklendi, ardından yine LCM'ye alınarak sahile çıkarma operasyonu gerçekleştirildi. Bugün tamamlanan bu test ile projede önemli bir aşama daha geçildi. Her geçen gün bir adımı daha tamamlıyoruz ve Anadolu'yu envanterimize katmak için sabırsızlanıyoruz."

    TCG Anadolu'nun tank operasyonu testleri başarı ile gerçekleşti ViDEO

    TCG Anadolu nun tank operasyonu testleri başarı ile gerçekleşti #1

    TCG Anadolu nun tank operasyonu testleri başarı ile gerçekleşti #2


    İlginizi Çekebilir

    Alparslan: Büyük Selçuklu 31. bölüm 1. fragmanı: Cümle Anadolu topraklarını alacağım!
    Medya

    Alparslan: Büyük Selçuklu 31. bölüm 1. fragmanı: Cümle Anadolu topraklarını alacağım!

    Ayşe Hatun Önal, son halini paylaştı
    Magazin

    Ayşe Hatun Önal, son halini paylaştı

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Görüş Bildir