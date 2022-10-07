İsmail Demir, Twitter adresinden Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun tank operasyonu testlerinin Altay prototipi ile yapıldığını paylaştı.

Türkiye'nin savunma sanayi konusunda katettiği aşamada; Anadolu gemisinin tank operasyonu testlerinin başarı ile tamamlanmasıyla birlikte önemli bir başarı daha elde edilmiş oldu.

TCG Anadolu'nun testlerindeki yeni aşama paylaşıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TCG Anadolu'nun testlerindeki yeni aşama hakkında bilgi verdi.

"Anadolu'yu envanterimize katmak için sabırsızlanıyoruz"

Demir, paylaşımında, TCG Anadolu'nun bir testi daha geçtiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Anadolu gemimizin tank operasyonu testleri Altay prototipi ile başarılı şekilde icra edildi. Mekanize Çıkarma Aracı LCM ile askeri tersaneden alınan Altay tankı, önce Anadolu gemisine yüklendi, ardından yine LCM'ye alınarak sahile çıkarma operasyonu gerçekleştirildi. Bugün tamamlanan bu test ile projede önemli bir aşama daha geçildi. Her geçen gün bir adımı daha tamamlıyoruz ve Anadolu'yu envanterimize katmak için sabırsızlanıyoruz."

TCG Anadolu'nun tank operasyonu testleri başarı ile gerçekleşti ViDEO

