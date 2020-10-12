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    TCMB, 10 milyar liralık repo ihalesi yaptı

    Merkez Bankası, bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 9 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.
    • AA
    • 12.10.2020 - 16:14
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 16:14
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    TCMB, 10 milyar liralık repo ihalesi yaptı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geleneksel yöntemle düzenlediği repo ihalelerine birini daha ekledi.

    TCMB, attığı sıkılaştırma adımlarına 9 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira vererek devam etti.

    Repo ihalesi

    GELEN TEKLİF: 39.5 MİLYAR LİRA

    Merkez Bankası'nın bugün düzenlediği ihaleye, 39 milyar 550 milyon liralık teklif geldi.

    UYGULANAN FAİZLER

    İhalede en düşük ve ortalama basit faiz yüzde 13,25, en yüksek basit faiz yüzde 13,26 olurken, en düşük ve ortalama bileşik faiz yüzde 14,09, en yüksek bileşik faiz ise yüzde 14,10 seviyesinde gerçekleşti.

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