TCMB 90 yıl önce bugün kuruldu

Bugün Türk ekonomisinde ağırlıklı bir yeri olan, kapsamı çalışmalarla kendisinden söz ettiren TCMB, bugün 90'yılını kutluyor.

3 Ekim 1931'de kurulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün 90'ıncı yılını kutlaması nedeni ile Twitter hesabında bir mesaj yayınladı.

Merkez Bankası üst üste yayınladığı mesajlarla geçmişi Kurtuluş Savaşı'na uzanan kuruluş öyküsünü paylaştı.

MERKEZ BANKASI KURULUŞ ÖYKÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Merkez Bankası mesajlarında kuruluş öyküsünü özetle şöyle aktardı;

"Faaliyete başladığı 3 Ekim 1931 tarihinden bu yana ülkemizin refahı için çalışan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşu uzun ve titizlikle yürütülen bir sürecin sonunda gerçekleşti.

Kurtuluş Savaşı ile kazanılan siyasi bağımsızlığı ekonomik bağımsızlık ile taçlandırmak için milli bir devlet bankası kurulması fikri, ilk kez 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi’nde gündeme geldi.

Cumhuriyetin ilanından sonra yabancı sermayeli Osmanlı Bankası tarafından basılmış banknotlar hala dolaşımdaydı. Bu nedenle, milli bir devlet bankası kurulmasına yönelik çabalar Mecliste devam ettirildi."

"MERKEZ BANKASI 1715 SAYILI YASA İLE KURULDU"

TCMB yayınladığı mesajlarda kuruluşu sırasında çıkartılan yaşaya da değinerek " "Beş yıla yayılan uzun araştırmalar ve çeşitli ülke merkez bankalarından uzmanlarla yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan yasa tasarısı Mecliste kabul edildi. Böylece, Merkez Bankası 11 Haziran 1930 tarihli ve 1715 sayılı Yasa ile kurulmuş oldu." açıklamasını yaptı.

BANKANIN ADI DEĞİŞTİ

Bankanın adı Kuruluş Kanunu tasarısında "Cumhuriyet Merkez Bankası" olarak öngörülmüştü. Ancak uluslararası ilişkiler de düşünülerek ismin “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" olarak değiştirilmesine karar verildi.

MERKEZ BANKASI 90 YIL ÖNCE BUGÜN HİZMETE GEÇMİŞ OLDU

Dönemin sınırlı imkânlarına rağmen Hazine, milli bankalar ve vatandaşların katkısıyla Merkez Bankası'nın sermayesi toplandı. Milli sermayeyle kurulan Merkez Bankası, 3 Ekim 1931 tarihinde yani 90 yıl önce bugün faaliyete başladı.

"MERKEZ BANKASI GELİŞEREK ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR"

Merkez Bankası mesajlarını "Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, köklü geçmişi, nitelikli insan kaynağı ve modern altyapısı ile çalışmaya devam ediyor." şeklinde noktaladı.