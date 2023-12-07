TCMB açıkladı! Yeni 200 liralık banknotlarda imzalar değişti TCMB'de yeni basılacak 200 liralık banknotlarda bugünden itibaren imzalar, Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a ait olacak.

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E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotlar, bugünden itibaren tedavüle verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 9 Emisyon Grubu VII. Tertip 200 Türk Lirası banknotların tedavüle çıkarılmasına ilişkin bir duyuru yaptı.

1211 sayılı Kanun'un Merkez Bankası'na verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotların 7 Aralık 2023 tarihinden itibaren tedavüle verileceği bildirildi.

İmzalar Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a ait

TCMB'den alınan bilgiye göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 200 TL banknotlara kıyasla VII. tertip 200 TL banknotlardaki imzalar, Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Sadece imzalar değişti

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır.

VII. tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecek.