TCMB'nin faizi yüzde 38'e düşürmesi bekleniyor

- TCMB'nin bugün açıklayacağı faiz kararında, faizin 150 baz puan düşürülerek yüzde 38'e çekilmesi bekleniyor.
- Yatırımcılar, TCMB'nin para politikası kararlarına odaklanmış durumda.
- Bugün ayrıca Türkiye ve ABD'den gelecek ekonomik veriler takip edilecek.
Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu açıklayacağı para politikası kararları, yatırımcıların odağına yerleşti.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.
BORSA İSTANBUL
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybederek 11.193,88 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 yükseldi.
DOLAR/TL
Dolar/TL, dün günü 42,5930'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,6140'tan işlem görüyor.
GÜNDEM
Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, perakende satışların, yurt dışında ise BoE Başkanı Bailey'in açıklamaları, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 puanın destek, 11.300 ve 11.400 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, ekim ayı perakende satışlar
12.50 İngiltere, Boe Başkanı Bailey'in konuşması
14.00 Türkiye, aralık ayı TCMB'nin faiz kararı
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
16.30 ABD, eylül ayı dış ticaret dengesi
18.00 ABD, eylül ayı toptan eşya stokları