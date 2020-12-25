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    TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyon hedefi olarak yüzde 5'e inanıyorum

    TCMB Başkanı Naci Ağbal, enflasyon hedefi hakkında, yüzde 5 hedeflerini tutturabileceğimizi söyledi.
    • AA
    • 25.12.2020 - 16:53
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 17:45
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    TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyon hedefi olarak yüzde 5'e inanıyorum

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, enflasyon hedefi hakkında, "Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz." şeklinde açıklama yaptı.

    “DİJİTAL PARA KONUSUNDA 2021'İN İKİNCİ YARISINDA PİLOT TESTLERE BAŞLANACAK”

    Konuşmasında tüm dünyayı etkisine alan dijital para birimlerine de değinen Ağbal, "Dijital para konusunda başlatılan Ar-Ge projesi var. Şu anda bu projenin kavramsal aşaması tamamlanmış durumda. 2021'in ikinci yarısında pilot testlere başlanmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

    TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyon hedefi olarak yüzde 5 e inanıyorum #1

    "YILBAŞINDAN İTİBAREN SWAP İŞLEMLERİ GÜNLÜK VERİLECEK"

    Ağbal, açıklamasında, yılbaşından itibaren swap işlemlerini günlük olarak verileceğini belirtti.

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