TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan: Yol haritamızı kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz TCMB Başkanı Erkan, kuyumculuk sektörünün liderleri ile bir araya geldiği toplantıda enflasyon raporu toplantısında alınan kararların uygulanmaya devam edildiğini aktardı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, kuyumculuk sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

Mücevher İhracatçıları Birliği'nden (MİB) yapılan açıklamaya göre, MİB Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Burak Yakın ile kuyumculuk sektörünün liderleri, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Ankara'da bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Çelik ve TCMB Başkanı Erkan, toplantıda sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi.

Erkan burada yaptığı konuşmada, "2024'te dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini oluşturmak için Enflasyon Raporu toplantımızda kamuoyuyla paylaştığımız yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

PPK karar metinlerinde, kademeli ve kararlı parasal sıkılaştırma mesajları yer almıştı

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasının ardından 3 toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,5'ten yüzde 25'e yükseltti.

PPK karar metinlerinde, kademeli ve kararlı parasal sıkılaştırma mesajları yer alırken, TCMB Başkanı Erkan, 27 Temmuz'daki Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda, "Güçlü bir parasal sıkılaştırma sürecini haziran ayında başlattık. Bu sürecin kademeli, dengeli ve istikrarlı olacağını vurguladık." ifadesini kullanmıştı.

Para Politikası Kurulu'nun 20 Temmuz 2023 ve 24 Ağustos 2023 tarihli kararında, makro finansal istikrarı güçlendirecek ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceği belirtilerek, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındığı kaydedildi.

Osman Çelik: Sektörlerin ihracattaki rekabetçi güçleri geliştirilecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, hükümet olarak makro dengeleri tesis etmekle işe başladıklarını ve önlemlerin reel sektör üzerindeki yan etkilerini titizlikle takip edip gerekli önlemleri alarak ilgili sektörlerin ihracattaki rekabetçi güçlerini geliştirmek istediklerini kaydetti.

"Erkan, sektörümüzü rahatlatacak ve enflasyona zarar vermeyecek çözümleri toplantı katılımcılarıyla paylaştı"

MİB Başkanı Burak Yakın, mücevher sektörünün Türkiye ekonomisine yüksek katma değer yaratmak için mücadele ettiğini aktararak, şu açıklamada bulundu: