TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan ilk mesaj

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine atanan Dr. Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası'nda düzenlenen devir teslim töreni ile görevini Şahap Kavcıoğlu’ndan devraldı.

Törende Erkan ve Kavcığlu birbirlerine çiçek takdim etti.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın göreve geldikten sonraki ilk mesajı şöyle oldu:

Zorlu bir süreci ekibinizle yürüttünüz. Güzel emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Hem ülkemiz adına hem de Merkez Bankası’nın çalışanları adına bu desteğinizi, emeğinizi ve hizmetlerinizi her zaman minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim. Cumhurbaşkanımıza da bu görevi şahsıma, ülke ve vatanımız adına beni layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Minnettarım, onur duydum.