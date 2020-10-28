TCMB Başkanı Murat Uysal: Veriler toparlanmanın sürdüğüne işaret ediyor

TCMB Başkanı Murat Uysal, Yüksek frekanslı veriler toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ediyor." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi.

EYLÜL EKİM AYLARINDA...

Murat Uysal, enflasyon raporuna ilişkin yaptığı açıklamada "Yüksek frekanslı veriler toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ediyor." dedi.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 12,1

"Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 9,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir" diyen Uysal, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para ve likidite politikalarında sıkı duruşun sürdürüleceğini belirtti.

"DÖVİZ KURUNUN REEL YA DA NOMİNAL SEVİYESİYLE İLGİLİ BİR HEDEF YOK"

Uysal, açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Zaman zaman birtakım farklı sebepler ve beklentiler nedeniyle döviz kurlarında iktisadi temellerden uzaklaşmalar olabiliyor. Makro ekonomik temellerle uyumlu bir noktaya gelmesini öngörüyoruz.

Merkez Bankası olarak döviz kurunun reel ya da nominal seviyesiyle ilgili bir hedefimiz yok, aşırı volatilite hassasiyetimiz var. Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti, Merkez Bankası'nın sıkılığını gösteren önemli bir göstergedir.

"ELİMİZDEKİ TÜM ARAÇLARLA GEREKLİ ADIMLARI ATABİLİRİZ"

Önümüzdeki dönemde, enflasyon gelişmelerini izleyerek politika faizi de olmak üzere elimizdeki tüm araçlarla gerekli adımları atabiliriz. Rezervlerimiz üzerinde bu dönemde bir baskı oluştu ancak önümüzdeki dönemde yapılan parasal sıkılaştırma ile kredi kanalından gelecek baskının kademeli olarak azalmasını öngörüyoruz.

Küresel gelişmeler ve risk algısıyla bağlantılı olarak önümüzdeki dönemde portföy çıkışlarında durulma ve terse dönüş olabilir."

