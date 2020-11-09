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    TCMB Başkanı Naci Ağbal: Para politikasında şeffaflık ile iletişim güçlendirilecek

    Ağbal: "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır."
    • AA
    • 09.11.2020 - 09:05
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 09:11
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    TCMB Başkanı Naci Ağbal: Para politikasında şeffaflık ile iletişim güçlendirilecek

    TCMB Başkanı Naci Ağbal: "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır.

    Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.

    19 Kasım'daki Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır."

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