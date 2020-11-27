TCMB Başkanı Naci Ağbal'dan toparlanma mesajı

Merkez Bankası "TCMB Finansal İstikrar Raporu" yayınlandı. TCMB Başkanı Naci Ağbal, raporda kurumun temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, TCMB Finansal İstikrar Raporu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır." dedi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ TOPARLANMA YAZ AYLARINDAN İTİBAREN BELİRGİNLEŞTİ"

Naci Ağbal raporun sunumunda yaptığı değerlendirmedi 2020 yılında küresel ölçekte yakın tarihin en büyük dışsal şoku ile karşılaşıldığına vurgu yaparak "Yılın ilk çeyreği ile birlikte dünya geneline yayılan koronavirüs salgını sonucunda dünyada ve Türkiye’de büyüme görünümü belirgin ölçüde zayıflamış, salgının olumsuz makrofinansal etkilerinin giderilmesine yönelik olarak genişleyici maliye ve para politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye ekonomisindeki toparlanma yaz aylarından itibaren belirginleşmiştir. Diğer taraftan, salgın dönemine özgü koşullarda sağlanan kredi ve parasal büyüklüklerdeki hızlı artışın da etkileriyle güçlenen iç talebe ve altın ithalatına bağlı olarak cari işlemler açığı yükselmiş ve mevduat dolarizasyonu eğilimi artmıştır. Bu durum, kurlar ve döviz rezervleri üzerinde baskı oluşturarak, fiyat istikrarına ve makrofinansal istikrara yönelik riskleri artırmıştır." dedi.

"TEMEL ARAÇ FİYAT İSTİKRARINI SÜRDÜRMEK"

Ağbal "TCMB Finansal İstikrar Raporu" sunumunda yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı, finansal istikrar için vazgeçilmez bir unsur, bir ön koşul olarak görülmektedir. Diğer yandan, finansal istikrar da fiyat istikrarı için en önemli unsurlardandır. Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır. Finansal istikrarın korunması ve finansal sistemin güçlendirilmesi hedefleri çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla, yurt içi ve küresel gelişmeler ve risk unsurları yakından takip edilecektir.

PAYDAŞLARLA KOORDİNELİ ÇALIŞILACAK

Finansal piyasaların gelişmesi ve etkin çalışması gözetilecek, makrofinansal ölçekte kırılganlıkların oluşmasının önlenmesi ve var olan kırılganlıkların azaltılması amacıyla ilgili paydaşlarla koordineli ve etkili politikalar uygulanacaktır."