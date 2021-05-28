TCMB döviz likiditesi gelişmelerini yayınladı

Merkez Bankası'nın Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarak 88 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayınladığı Nisan 2021 tarihli Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri'ne göre Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarak 88 milyar dolar oldu.

Nisan ayında alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalarak 45 milyar 500 milyon dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 5,1 artarak 40 milyar 900 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 27 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

ANA PARA VE FAİZ ORANI

Bu tutarın yaklaşık 21 milyar 600 milyon doları anapara, 5 milyar 400 milyon doları faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 60 milyar 700 milyon doları olup, söz konusu tutarın 21 milyar 200 milyon doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler gibi diğer yükümlülüklerden oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 45 milyar 700 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.