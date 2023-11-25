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Ekonomi



TCMB: EFT/FAST'lerde yüzde 50 fazla azami ücret uygulaması kaldırıldı

TCMB: EFT/FAST'lerde yüzde 50 fazla azami ücret uygulaması kaldırıldı Merkez Bankası, sadeleştirme adımlarına hafta içi saat 16.00 sonrası ve hafta sonu yapılan EFT/FAST'lerde uygulanan azami ücret uygulamasına son vererek devam etti. Artık EFT/FAST'lerdeki ücretler her sat ve gün için aynı olacak.