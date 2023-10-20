TCMB, Ekim 2023 piyasa katılımcı anketi sonuçlandı! Yıl sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 68,01 Merkez Bankası, piyasa katılımcılarına yönelik düzenlediği anketin sonuçlarını paylaştı. Böylece piyasaların enflasyon, büyüme, dolar ve politika faizi beklentileri belli oldu.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa katılımcılarına yönelik düzenlediği ankete katılma kriterini yeniden belirlemişti.

Ekim ayı için yapılan ankette ay sonu, yıl sonu ve 24 ay sonrasına ait beklentiler katılımcıların verdikleri yanıtlarla dile geldi.

Katılımcı anketinin sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 68,01 ay sonu politika faizi beklentisi yüzde 33,68, yıl sonu döviz kuru beklentisi 30,05 TL ve 2023 büyüme beklentisi yüzde 4,1 oldu.

Yıl sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 68,01

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,94 iken, bu anket döneminde yüzde 45,28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,87 ve yüzde 25,82 olarak gerçekleşti.

Ay sonu gecelik faiz beklentisi: Yüzde 33,22

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,26 iken, bu anket döneminde yüzde 33,22 oldu.

Ay sonu politika faizi beklentisi: Yüzde 33,68

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 30,00 iken, bu anket döneminde yüzde 33,68 olarak gerçekleşti.

Yıl sonu döviz kuru beklentisi: 30,05 TL

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30,14 TL iken, bu anket döneminde 30,05 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 37,26 TL iken, bu anket döneminde 38,64 TL olarak gerçekleşti.

2023 büyüme beklentisi: Yüzde 4,1

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)