TCMB ekonomistlerinden KKM ve mevduat analizi Merkez Bankası'nın blog sayfasında yazan ekonomistler TL mevduatın göreli getirisinin artmasının KKM yenileme oranlarının gerilemesinde etkili olduğunu belirtti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekonomistleri kur korumalı mevduat (KKM) ve TL mevduatlarla ilgili iki ayrı blog yazısı yayınladı.

Ekonomistler bu yazıda, TL mevduatın göreli cazibesinin artmasıyla kur korumalı mevduat (KKM) bakiyelerinin azalmaya başladığına dikkat çekti.

TCMB blog sayfasında ekonomistler kur korumalı mevduat ve TL mevduatlardaki seyri analiz etti.

Halil İbrahim Aydın ve Halil İbrahim Korkmaz imzalı "Kur korumalı ve geleneksel mevduatlara yatırımcı perspektifinden bir bakış" başlıklı yazıda Türk Lirası mevduatı teşvik edici yönde atılan adımların TL mevduatın kur korumalı mevduata karşı göreli getirisiyle yakından ilişkili olduğu belirtilerek şu bilgileri verdi:

Türk Lirası mevduatı teşvik edici yönde atılan adımlar TL mevduatın kur korumalı mevduata karşı göreli getirisiyle yakından ilişkili. KKM yatırımcılara geleneksel TL mevduatın yanında Türk Lirası'nda gerçekleşen değer kayıplarını telafi eden bir opsiyon sağlıyor. Bu yazıda KKM’nin içerdiği opsiyonun değeri ve tasarruf sahiplerinin KKM ile TL mevduat arasındaki tercihlerini belirleyen faktörler tartışılıyor. Ardından TCMB tarafından atılan TL mevduatı güçlendirici adımların etkisi yatırımcı perspektifinden değerlendiriliyor. TL mevduatın göreli cazibesinin artırılmasıyla KKM bakiyelerinin azalmaya başladığı ortaya konuyor.

Mevduat faizlerine etkisi

Halil İbrahim Aydın ve Tuba Pelin Sümer imzalı "Türk Lirası mevduatı teşvik etmeye yönelik düzenlemelerin etkisi" başlıklı diğer blog yazısında ise 20 Ağustos tarihinde açıklanan düzenlemelerin mevduat faizlerine etkisi incelendi.

"KKM düzenlemelerinin fiyatlamalara etkisi banka düzeyinde farklılaşıyor"

Analizde kur korumalı hesapların azaltılmasına yönelik düzenlemelerin fiyatlamalara etkisi banka düzeyinde farklılaştığı, düzenlemeden çok etkilenen bankaların daha yüksek mevduat faizi ödemesinin bu bankaların müşterilerinin TL mevduata dönüşlerini desteklediği ifade edildi.