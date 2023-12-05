TCMB enflasyonu değerlendirdi! Doğalgaz ve kira fiyatlarına vurgu var TCMB, kasım ayına ilişkin enflasyon değerlendirmesini yayınladı. Merkez Bankası yayınladığı değerlendirmede, doğalgazın aylık enflasyon üzerindeki katkısının aralık ayında zayıflayacağının öngörüldüğünü dile getirdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon, kasımda beklentilerin altında gerçekleşerek yıllık yüzde 61,98, aylık yüzde 3,28 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayına ilişkin enflasyon değerlendirmesini yayınladı.

Merkez Bankası yayınladığı raporda, yıllık enflasyon gıda ve temel mal gruplarında gerilerken, enerji başta olmak üzere diğer ana gruplarda yükseldiğini dile getirdi.

Degerlendirmede, doğalgaz fiyatı ve kira alt grubundaki yavaşlamanın öne çıktığı görüldü.

"Doğalgazda bedelsiz kullanım sınırı aşıldı"

Merkez Bankası'nnı yayınladığı rapordakiaçıklamaları şöyle oldu:

Enerji grubunda mevsimsel koşullara bağlı olarak tüketimin artmasıyla doğalgazda bedelsiz kullanım sınırı (ilk 25 metreküp) aşılmış ve doğalgaz kaleminden aylık tüketici enflasyonuna gelen etki tahminlerle uyumlu gerçekleşerek 1,01 puan olmuştur.

"Doğalgazın aylık enflasyon üzerindeki katkısı aralık ayında zayıflayacak"

Doğalgazın aylık enflasyon üzerindeki katkısının aralık ayında zayıflayacağı öngörülmektedir. Doğalgaz etkisi hariç tutulduğunda ise tüketici fiyatları artış oranındaki yavaşlama eğilimi sürmüştür. Kasım ayında gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatları düşüş kaydederken, meyve ve sebze dışı gıdada fiyat artışları gücünü korumuştur.

"Grup enflasyonunu kasım ayında olumlu gerçekleşti"

Temel mal grubu yıllık enflasyonu bu dönemde gerilemiş, dayanıklı tüketim malları fiyat artış oranındaki yavaşlama grup enflasyonunu kasım ayında da olumlu etkilemiştir.

"Kira alt grubundaki yavaşlama dikkat çekti"

Hizmet grubunda aylık fiyat artışı güç kaybederken kira alt grubundaki yavaşlama dikkat çekmiştir. Kasım ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji kalemlerinin de etkisiyle bir miktar güçlenmiş, yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle yükselmiştir.

"Yıllık enflasyon yataya yakın seyretti"

Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları, B ve daha belirgin olarak C göstergesinde yavaşlamış, göstergelerin yıllık enflasyonları yataya yakın seyretmiştir. Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama yayılım endeksi, medyan enflasyon, SATRIM gibi alternatif göstergelerle de teyit edilmiştir.

"Doğalgazın aylık tüketici enflasyonuna etkisi 1,01 puan, yıllık enflasyona etkisi ise 1,58 puan oldu"

Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde 3,28 oranında yükselmiş ve yıllık enflasyon 0,62 puan artarak yüzde 61,98 olmuştur. Bu ayda doğalgazın aylık tüketici enflasyonuna etkisi 1,01 puan, yıllık enflasyona etkisi ise 1,58 puan olmuştur. Doğalgaz etkisi arındırıldığında, mevsimsellikten arındırılmış tüketici enflasyonundaki yavaşlama eğiliminin sürdüğü izlenmiştir.

"Kira alt grubunda aylık artışın bir önceki aya kıyasla hız kesmesi dikkat çekti"