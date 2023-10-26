TCMB faiz kararı sonrası piyasalar
ensonhaber.com

Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), ekim ayında politika faizini yükselmesini bekliyordu.

Merkez Bankası, bugün Hafize Gaye Erkan başkanlığında Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirerek, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına karar verdi.

TCMB, politika faizini yüzde 30’dan yüzde 35’e çıkartarak kademeli faiz artışlarına ekim ayında da devam edildi.

Merkez Bankası’nın ekim ayı politika faiz oranı netleştikten sonra serbest piyasadaki döviz ve altın fiyatları sınırlı dalgalanmalar yaşadı.

Kararın ardından piyasalarda dövizde ve altında son durum şöyle:

Döviz fiyatları

Dolar: 28,1574 liradan 28,1355 liraya indi

Euro: 29,7318 liradan 29,7295 liraya indi

Sterlin: 34,0663 liradan 34,0491 liraya indi

Altın fiyatları

Gram altın: 1.796 liradan 1.777 liraya indi

Çeyrek altın: 3 bin 46 liradan 3 bin 47 liraya indi

Cumhuriyet altını: 12 bin 411 liradan 12 bin 415 liraya çıktı

Tam altın: 12 bin 184 liradan liraya 12 bin 189 liraya çıktı

Yarım altın: 6 bin 91 liradan liraya 6 bin 94 liraya çıktı