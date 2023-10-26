TCMB faiz kararı sonrası piyasalar

Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), ekim ayında politika faizini yükselmesini bekliyordu.
Merkez Bankası, bugün Hafize Gaye Erkan başkanlığında Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirerek, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına karar verdi.
TCMB, politika faizini yüzde 30’dan yüzde 35’e çıkartarak kademeli faiz artışlarına ekim ayında da devam edildi.
Merkez Bankası’nın ekim ayı politika faiz oranı netleştikten sonra serbest piyasadaki döviz ve altın fiyatları sınırlı dalgalanmalar yaşadı.
Kararın ardından piyasalarda dövizde ve altında son durum şöyle:
Döviz fiyatları
Dolar: 28,1574 liradan 28,1355 liraya indi
Euro: 29,7318 liradan 29,7295 liraya indi
Sterlin: 34,0663 liradan 34,0491 liraya indi
Altın fiyatları
Gram altın: 1.796 liradan 1.777 liraya indi
Çeyrek altın: 3 bin 46 liradan 3 bin 47 liraya indi
Cumhuriyet altını: 12 bin 411 liradan 12 bin 415 liraya çıktı
Tam altın: 12 bin 184 liradan liraya 12 bin 189 liraya çıktı
Yarım altın: 6 bin 91 liradan liraya 6 bin 94 liraya çıktı
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış