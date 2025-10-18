TCMB faiz kararını perşembe açıklayacak: İndirim bekleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın yedinci faiz kararını 23 Ekim Perşembe günü açıklayacak. Karar, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yapılacak toplantının ardından saat 14.00’te duyurulacak.

Bir önceki toplantıda bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, yüzde 43’ten yüzde 40,5 seviyesine çekilmişti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ: 100 BAZ PUANLIK İNDİRİM

AA Finans’ın gerçekleştirdiği PPK Beklenti Anketi’ne katılan 22 ekonomist, politika faizinin yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e düşürülmesini öngörüyor.

Ankete katılan ekonomistlerin beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,5 arasında değişiyor.

Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 olarak kaydedildi.

PİYASA KATILIMCILARININ ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ

TCMB’nin Ekim 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre:

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 31,77 (önceki anket: yüzde 29,86)

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,26 (önceki: yüzde 22,25)

24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 17,36 (önceki: yüzde 16,78)

Faiz beklentileri de bir miktar geriledi:

Cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 39,15 (önceki: yüzde 40,48)

Ekim ayı PPK toplantısı için politika faiz beklentisi yüzde 39

BÜYÜME BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Piyasa katılımcılarının GSYH büyüme beklentileri ise artış gösterdi:

2025 yılı büyüme beklentisi: yüzde 3,3 (önceki: yüzde 3,2)

2026 yılı büyüme beklentisi: yüzde 3,8 (önceki: yüzde 3,7)

GEÇEN TOPLANTIDA FAİZ YÜZDE 40,5'E ÇEKİLMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere, bir önceki PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,5 seviyesine çekilmişti. Ekonomistlerin bu ayki beklentisi ise 100 baz puanlık ek indirimle yüzde 39,5’e düşürülmesi yönünde.