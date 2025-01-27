TCMB: Faiz oranları mevduat büyüklüklerine göre ayrıştı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Mevduat Büyüklüğüne Göre Faizlerdeki Ayrışmayı Etkileyen Faktörler" başlığıyla ekonomi notu yayımladı.

Bankaların mevduata uyguladıkları faiz oranlarının mevduat büyüklüklerine göre belirgin olarak ayrıştığı ve küçük tutarlı mevduata büyük tutarlı mevduata göre daha düşük faiz oranı uygulandığı belirtildi.

ÖRNEK

Örnek olarak 800 bir liralık bir mevduatta yıllık yüzde 44 oranında bir faiz alınabilecekken 200 bin lirada düşük faiz kazancı söz sonusu olabiliyor.

"KÜÇÜK MEVDUATTA BÜYÜK MEVDUATA GÖRE FAİZ AZ"

Bankaların mevduata uyguladıkları faiz oranlarının mevduat büyüklüklerine göre belirgin biçimde ayrıştığı ve küçük tutarlı mevduata büyük tutarlı mevduata göre daha düşük faiz oranı uygulandığı ifade edildi.

"FARK, ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ BOZUYOR"

Yüksek ve düşük tutarlı mevduat faiz oranları arasındaki farkın enflasyon beklentilerinin bozulduğu ve para politikasının sıkılaştığı dönemlerde yükseldiği vurgulandı.

"FAİZ FARKLILAŞMASI ARTTI"

Notta şu ifadeler yer aldı: