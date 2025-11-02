TCMB firmaların döviz dönüşüm desteği süresini uzattı

- Merkez Bankası, dövizlerin Türk Lirası'na dönüşüm desteği süresini 30 Nisan 2026'ya uzattı.
- Bu değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
- Türk Lirası'nın değerini artırmayı amaçlayan uygulama, firmalara yönelik döviz dönüşümü desteği sunuyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk Lirası'na dönüşümünde sağlanan destek uygulamasını 30 Nisan 2026'ya uzatmaya karar verdi.
Merkez Bankası'nın "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
SÜRE 30 NİSAN 2026'YA UZATILDI
Buna göre banka, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk Lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulamasının 31 Ekim 2025'ten 30 Nisan 2026'ya uzatılmasını kararlaştırdı.