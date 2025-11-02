TCMB firmaların döviz dönüşüm desteği süresini uzattı Merkez Bankası, Türk Lirası'nın değerini artırmak için faaliyete geçirdiği uygulamaların süresini uzatıyor. Bunlardan biri olan Türk Lirası'na dönüşümünde sağlanan destek uygulamasının süresi, 31 Ekim 2025'ten 30 Nisan 2026'ya uzatıldı.