TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün de devam etti

TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün de devam etti

Merkez Bankası, sıkılaştırma adımlarını atarken bunu sağlamak için zaman zaman geleneksel yöntemli repo ihalelerine gidiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek, bugün 1 Aralık vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtı.

TCMB, REPO İHALESİYLE PİYASAYA 10 MİLYAR LİRA VERDİ

TCMB'nin bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 1 Aralık vadeli ve 10 milyar lira tutarlı repo ihalesine, 43 milyar 150 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 14,93, 14,99 ve 15,07 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 16, 16,07 ve 16,16 seviyesinde gerçekleşti.