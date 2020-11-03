Dolar
8.4929
0.9713%
Euro
9.9026
0.6218%
Altın
1889.64
-0.8682%
Borsa
1158.34
0.663%
G. Altın
516.775
0.3559%
Bitcoin
116217.21
0.2416%
EXEN Coin
12.06
4.68%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün de devam etti

    Merkez Bankası, sıkılaştırma adımlarını atarken bunu sağlamak için zaman zaman geleneksel yöntemli repo ihalelerine gidiyor.
    • AA
    • 03.11.2020 - 16:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün de devam etti

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek, bugün 1 Aralık vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtı.

    TCMB, REPO İHALESİYLE PİYASAYA 10 MİLYAR LİRA VERDİ

    TCMB'nin bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 1 Aralık vadeli ve 10 milyar lira tutarlı repo ihalesine, 43 milyar 150 milyon liralık teklif geldi.

    İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 14,93, 14,99 ve 15,07 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 16, 16,07 ve 16,16 seviyesinde gerçekleşti.

    TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün de devam etti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir