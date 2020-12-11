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TCMB geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam etti

TCMB geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam etti

Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 36 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.