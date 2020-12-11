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- TCMB geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam etti
TCMB geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam etti
Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 36 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.
- AA
- 11.12.2020 - 17:53
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirasının sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün yaklaşık 36 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira vererek bir yenisi daha eklendi.
İhaleye 115 milyar 662 milyon liralık teklif geldi.
İHALENİN FAİZ ORANLARI
İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.