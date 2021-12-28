TCMB günlük kur rakamını açıkladı

Merkez Bankası, kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak Dolar/TL kurunu bugün alış için 11,8966 olarak belirledi.

Yeni sistemdeki hesaplarda esas alınacak vade başı/vade sonu kuru olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) saat 11.00'de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları kullanılacağı duyurulmuştu.

KUR KORUMALI MEVDUAT İÇİN GÜNLÜK KUR SEVİYESİ

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak dolar kur seviyelerini açıkladı. Buna göre dolar alış 11,8966 lira, satış 11,918 lira olarak belirtildi.

Euro alış ise 13,463 lira ise euro satış 13,487 lira olarak açıklandı.

Sterlinde ise alış 15,9529 lira satış ise 16,0361 lira olarak belirtildi.