Merkez Bankası'nın ihracata desteği 10 katına çıktı TCMB, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine ilişkin duyuru paylaştı. TCMB, bu duyuruya göre, ihracatçılara günlük reeskont kredisi limitini 3 milyar TL'ye yükseltti.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont kredisinde günlük limitlerini yükseltme kararını açıkladı.

TCMB, 25 Temmuz'da günlük ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi limitinin 300 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltildiği açıklamıştı. TCMB'den bugün yapılan yeni açıklamaya göre ise seçici kredi kullanımını ve ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek amacıyla günlük limit 1,5 milyar TL’den bu kez de 3 milyar TL’ye yükseltildi.

İhracata destek 10 katına çıktı

Böylece Merkez Bankası'nın ihracata desteği 10 katına yükseldi.

Merkez Bankası, aldığı karar ile ihracatçının krediye erişimini desteklemeye devam ederken, kullandırılan kredilerde KOBİ'lerin kredilerden aldığı payın artırılmasını ve toplam ihracat artışına katkı veren ihracatçıları önceliklendiriyor.

Merkez Bankası, ihracatçıya yönelik aldığı kararı şöyle açıkladı:

25 Temmuz 2023 tarihli basın duyurusunda günlük ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi limitinin 300 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltildiği belirtilmiştir. Seçici kredi kullanımını ve ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek amacıyla günlük limitin 1,5 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verilmiştir.

İhracat performansı dikkate alınacak

Reeskont kredilerinin kullandırılmasında KOBİ payının artırılmasına ve ihracat performansının dikkate alınmasına devam edilecektir.

İhracat pazarlarındaki zorluklara rağmen TCMB teşviki rekor getirdi

Temmuz ayında 50,3 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustosta 49,1'e gerileyerek 50,0 eşik değerinin altında kaydedildi. Böylece endeks, ihracatçıların Avrupa pazarlarında karşılaştığı koşulların zorlaştığına işaret etti.

İhracatçıların dış pazarlarda karşılaştığı olumsuzluklara rağmen TCMB'nin reeskont kredisi desteğiyle tarihin en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşılmıştı.

Merkez Bankası'nın finansman kolaylığı ile ihracat performansına sağlanan destek artarak devam edecek

Bu yılın nisan-mayıs aylarında günlük ortalama 300 milyon TL düzeyinde gerçekleşen reeskont kredileri kullanımları, TCMB'nin 20 Temmuz'daki limit artış kararını takiben günlük ortalama 1,5 milyar TL seviyelerine yükseldi. TCMB'nin yeni kararıyla reeskont kredileri kullanımının 3 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. Böylece Merkez Bankası'nın finansman kolaylığı ile ihracat performansına sağlanan destek artarak devam edecek.

Merkez Bankası'nın, ihracatçılardan sağladığı geri bildirim akışı ve proaktif etki analizleriyle gerekli ölçüde ihtiyaç duyulan adımları atmaya devam edeceği belirtiliyor.

Yol haritasına kararlı adımlarla devam ediliyor

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, iş dünyası temsilcileriyle görüşmesinde, "Yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Ağustosta 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükselen ihracat, yılın 8 ayında 164 milyar 907 milyon dolar olarak gerçekleşti.