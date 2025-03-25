TCMB: Kapasite kullanım oranı martta yüzde 74,4 oldu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.738 iş yeri tarafından değerlendirildi.

Mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar ise toplulaştırılarak değerlendirildi.

KKO; 0,1 PUAN AZALDI

Anket sonuçlarına göre, İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta geçen aya oranla 0,1 puan azalarak yüzde 74,4 oldu.

KKO-MA; 0,3 PUAN YÜKSELDİ

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,3 puan artarak yüzde 75,2'ye çıktı.