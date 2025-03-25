TCMB: Kapasite kullanım oranı martta yüzde 74,4 oldu
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.738 iş yeri tarafından değerlendirildi.

Mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar ise toplulaştırılarak değerlendirildi.

KKO; 0,1 PUAN AZALDI

Anket sonuçlarına göre, İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta geçen aya oranla 0,1 puan azalarak yüzde 74,4 oldu.

KKO-MA; 0,3 PUAN YÜKSELDİ

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,3 puan artarak yüzde 75,2'ye çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
ensonhaber icon
Aslı Didari
Yazar