TCMB, Kasım 2023 piyasa katılımcı anketi yayınlandı! Yıl sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 65,39 Aralık ayına ait TCMB piyasa katılımcıları anketi, çalışmaya katılan iş dünyasının enflasyon, döviz, büyüme ve faiz beklentilerini ortaya koydu.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı TCMB piyasa katılımcıları anketini yayınladı.

Piyasa katılımcılar anketine katılanların enflasyondaki düşme beklentisi devam etti. Katılımcıların faiz beklentisi arttı, döviz beklentisi kısa vadede yükseldi, uzun vadede azaldı. Büyüme beklentinde ise daha iyimser bir hava hakim oldu.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 oldu.

Katılımcıların 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,94 iken, bu anket döneminde yüzde 41,23 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,09 ve yüzde 24,82 olarak gerçekleşti.

Ay sonu gecelik faiz beklentisi: Yüzde 42,47

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,71 iken, bu anket döneminde yüzde 42,47 oldu.

Ay sonu politika faizi beklentisi: Yüzde 42,50

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 37,80 iken, bu anket döneminde yüzde 42,50 olarak gerçekleşti.

Yıl sonu döviz beklentisi: 29,62 TL

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30,00 TL iken, bu anket döneminde 29,62 TL oldu.

12 ay sonrası döviz beklentisi: 39,46 TL

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,62 TL iken, bu anket döneminde 39,46 TL olarak gerçekleşti.

2023 büyüme beklentisi: Yüzde 4,2

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

2024 büyüme beklentisi: Yüzde 3,3

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.