TCMB, Kasım 2023 politika faizini açıkladı! Faiz yüzde 35’ten yüzde 40'a yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık ettiği Para Politikası Kurulu (Kurul), kasım ayına ait politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına karar verdi.
Merkez Bankası, yüzde 35 olan politika faizini kasımda 500 baz puan artırarak yüzde 40’a çıkardı.
6 ayda toplam faiz artışı 3 bin 150 baz puan oldu
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından faiz artışı politikası takip edildi. TCMB'nin haziranda 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylül 500 baz puan, ekimde 500 baz puan ve kasımda ise 500 baz puan olmak üzere son 6 ayda toplam faiz artışı 3 bin 150 baz puana ulaştı.
Beklenti anketlerine katılan ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 37,5 seviyesine çıkaracağını öngörüyordu.
Bu Erkan’ın başkanlık ettiği altıncı Kurul toplantısı oldu.
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