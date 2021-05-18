TCMB kısa vadeli dış borç verilerini açıkladı

TCMB, mart sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku verilerini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mart sonu itibarıyla açıkladığı kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 1,7 oranında artışla 140 milyar 800 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,3 oranında azalarak 57 milyar 800 milyon ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2 oranında artarak 60 milyar 300 milyon ABD doları düzeyine çıktı.

BANKALARIN YURT DIŞINDAN KULLANDIKLARI KISA VADELİ KREDİLER

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre yüzde 6,7 oranında azalarak 8 milyar 300 milyon ABD doları oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2,2 oranında azalarak 19 milyar 700 milyon ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 9,5 oranında artışla 14 milyar 500 milyon ABD doları olarak kayıtlara geçi. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin Türk Lirası cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 2,6 oranında azalışla 15,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

BORÇ STOKUNUN DÖVİZ KOMPOZİSYONU YÜZDE 45,6’SI ABD DOLARI OLDU

2021 Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 45,6’sı ABD doları, yüzde 27,3’ü euro, yüzde 12,4’ü Türk Lirası ve yüzde 14,7’si diğer döviz cinslerinden oluştu.