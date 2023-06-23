TCMB, kredi kartı faizleri referans oranı ilanı zamanını değiştirdi TCMB, kredi kartı faizlerinde referans oranının ilan edildiği güne dair değişikliğe gittiğini duyurdu.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltti.

Merkez Bankası bugün de kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faizlerde dikkate alınan referans oranın ilan edildiği güne dair değişiklik yaptı.

TCMB'nin, Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Her ayın sondan beşinci günü ilan edilecek

Buna göre, her ayın sondan beşinci günü ilan edilen referans oran, bugünden itibaren, ilgili ayın beşinci iş gününden sonra Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olması halinde, PPK toplantısının yapıldığı tarihteki güncel verilere göre hesaplanacak.

Kredi kartı işlemlerindeki azami akdi ve gecikme faiz oranları

Öte yandan, kredi kartı işlemlerindeki azami akdi ve gecikme faiz oranları, "referans oranı ilan edildiği gün" güncellenerek internet sitesinde ilan edilecek.