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    TCMB: Nakdi kredide zorunlu karşılık oranı yüzde 20'ye çıkarıldı

    TCMB: Nakdi kredide zorunlu karşılık oranı yüzde 20'ye çıkarıldı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranının yüzde 20’ye yükselttildiğini açıkladı.
    • 10.06.2022 - 03:33
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemde olan konularda atılacak yeni adımlarla ilgili paylaşımlarından sonra bir açıklama da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan geldi.

    Menkul kıymet tesisi ve zorunlu karşılıklarda değişiklik

    TCMB, resmi sitesinde yabancı para yükümlülükler için Türk lirası cinsinden menkul kıymet tesisi ve zorunlu karşılıklar hakkında basın duyurusu paylaştı.

    İHA'nın aktardığına göre; duyuruda, geçen ayki Para Politikası Kurulu metninde değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite adımlarının devreye alınacağının kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatılırken şunlara yer verildi:

    Zorunlu karşılık oranı yüzde 20'ye yükseltildi

    "24 Haziran’da devreye alınacak olan teminat havuzunda Türk lirası sabit kıymetlerin ağırlığını arttıran uygulamayı tamamlayıcı nitelikte bir uygulama olarak bankalar, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonlarına karşılık ilave olarak Türk lirası cinsinden uzun vadeli sabit faizli menkul kıymet tesis edeceklerdir. Bu uygulama ile liralaşma stratejisi kapsamında para politikasının etkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. İlk tesis 29 Temmuz tarihinde gerçekleşecektir. Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla 23 Nisan 2022 tarihli basın duyurusuyla paylaşılan Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 20’ye yükseltilmiş olup, tesisi 8 Temmuz’da gerçekleşecektir."

    TCMB: Nakdi kredide zorunlu karşılık oranı yüzde 20 ye çıkarıldı #1


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