TCMB, Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile mutabakat yaptı

TCMB, Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile mutabakat yaptı

Merkez Bankası ile Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasındaki iş birliği, bir mutabakat zaptı imzalanarak taçlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yapılan duyuruda, iki merkez bankası aralarındaki iş birliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

MERKEZ BANKACILIĞI KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRİLECEK

Açıklamada, Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtilerek, "Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." denildi.