TCMB: Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı Türkiye'nin, şubat ayı özel sektörün yurt dışı kredi borcu belli oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıkladı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu

Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 1,4 milyar ABD doları azalarak 158,0 milyar ABD doları oldu.

Vadeye göre borç durumu

Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,7 milyar ABD doları azalarak 149,3 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 271 milyon ABD doları artarak 8,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılım

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 719 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 586 milyon ABD doları azalışla 13,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 39 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 469 milyon ABD doları azalarak 1,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 189 milyon ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 9,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 188 milyon ABD doları azalışla 4,9 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 76 milyon ABD doları artışla 1,3 milyar ABD doları düzeyine geldi.

Alacaklıya göre dağılım

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, şubat sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 336 milyon ABD doları azalarak 103,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 118 milyon ABD doları artarak 8,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna göre

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 149,3 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,3'ünün ABD doları, yüzde 34,7’sinin Euro, yüzde 1,9’unun Türk lirası ve yüzde 2,1’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,7 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 33,6’sının ABD doları, yüzde 37,8’inin Euro, yüzde 23,3’ünün Türk lirası ve yüzde 5,3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde

Sektör dağılımı incelendiğinde, şubat sonu itibarıyla, 149,3 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 34,5’ini finansal kuruluşların, yüzde 65,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu Aynı dönemde, 8,7 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 73,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 26,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Geri ödemelerinin toplam 40,7 milyar ABD doları

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,7 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlendi.