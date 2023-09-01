TCMB reeskont faiz ve avans işlemleri oranlarını yükseltti Merkez Bankası, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 25,75'e çıkarıldığını ilan etti.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reeskont faiz oranlarında değişikliğe gittiğine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 25,75 olarak tespit edildi.

TCMB karanına göre ise avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 26,75 olarak belirlendi.

Daha önce uygulanan oranlar

Söz konusu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, bu oranlar daha önce reeskont iskonto faizi için yüzde 15,75 ve avans işlemleri için yüzde 16,75 düzeyinde bulunuyordu.