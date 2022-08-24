Petrol
100.32
0.10%
Euro
18.0334
-0.19%
Dolar
18.1592
0.27%
Altın
1.018
0.07%
Borsa
3106
0.00%
Bitcoin
391.585
0.18%
BTXN Coin
5.04
-6.49%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    TCMB referans faiz oranını eylül için düşürdü

    TCMB, kurumsal kredi maliyetlerinde belirleyici referans faiz oranını eylül için yaklaşık 100 baz puan indirimle yüzde 15,34 olarak ilan etti.
    • 24.08.2022 - 15:07
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 15:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TCMB referans faiz oranını eylül için düşürdü

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı için kurumsal kredi maliyetlerinde de belirleyici olan referans faiz oranını yaklaşık 100 baz puan düşüşle yüzde 15,34 olarak ilan etti.

    Azami komisyon oranları aylık yüzde 1,25'ten yüzde 1,18'e düşürüldü

    Reuters'in haberine göre, TCMB'nin azami komisyon oranlarına ilişkin metninde açıklanan referans oran ağustos ayı çin aylık yüzde 1,25'ten yüzde 1,18'e düşürüldü. Bu yıllık olarak yüzde 16,32'den yüzde 15,34'e düşüş anlamına geliyor.

    Referans faiz oranı nedir

    TCMB'nin referans faiz oranı yeni uygulamaya aldığı kurumsal kredi maliyetlerinin belirli bir oranı aşanları için ek tahvil tutma zorunluklarında kullanılıyor.

    TCMB


    İlginizi Çekebilir

    Felsefenin sıfır noktasındaki filozof: Thales
    Kitap

    Felsefenin sıfır noktasındaki filozof: Thales

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Magnezyum kilo vermeye yardımcı olur mu? Zayıflamak için magnezyum nasıl kullanılır?
    Sağlık

    Magnezyum kilo vermeye yardımcı olur mu? Zayıflamak için magnezyum nasıl kullanılır?

    Görüş Bildir