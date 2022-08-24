TCMB referans faiz oranını eylül için düşürdü

TCMB, kurumsal kredi maliyetlerinde belirleyici referans faiz oranını eylül için yaklaşık 100 baz puan indirimle yüzde 15,34 olarak ilan etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı için kurumsal kredi maliyetlerinde de belirleyici olan referans faiz oranını yaklaşık 100 baz puan düşüşle yüzde 15,34 olarak ilan etti.

Azami komisyon oranları aylık yüzde 1,25'ten yüzde 1,18'e düşürüldü

Reuters'in haberine göre, TCMB'nin azami komisyon oranlarına ilişkin metninde açıklanan referans oran ağustos ayı çin aylık yüzde 1,25'ten yüzde 1,18'e düşürüldü. Bu yıllık olarak yüzde 16,32'den yüzde 15,34'e düşüş anlamına geliyor.

Referans faiz oranı nedir

TCMB'nin referans faiz oranı yeni uygulamaya aldığı kurumsal kredi maliyetlerinin belirli bir oranı aşanları için ek tahvil tutma zorunluklarında kullanılıyor.