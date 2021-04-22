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TCMB repo ihaleleriyle piyasaya 77 milyar lira verdi

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya 77 milyar lira verdi

Merkez Bankası, 29 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 56 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira, 3 Mayıs vadeli repo ihalesi ile 19 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.