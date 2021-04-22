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- TCMB repo ihaleleriyle piyasaya 77 milyar lira verdi
TCMB repo ihaleleriyle piyasaya 77 milyar lira verdi
Merkez Bankası, 29 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 56 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira, 3 Mayıs vadeli repo ihalesi ile 19 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.
- AA
- 22.04.2021 - 16:49
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında miktar yöntemiyle geleneksel yöntemli repo ihalelerine bir yenisi daha eklendi.
BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI
Söz konusu ihalelere toplam 156 milyar 670 milyon liralık teklif geldi. 29 Nisan vadeli İhalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20,88 seviyesinde, 3 Mayıs vadeli ihalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20,86 seviyesinde gerçekleşti.