TCMB repo ihalesiyle piyasaya 44 milyar lira verdi

TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 43 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası’nın sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha ekleyerek, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 43 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.

BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

İhaleye 89 milyar 950 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.