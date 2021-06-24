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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 48 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 48 milyar lira verdi

Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 47 milyar 999 milyon 999 bin 979 lira aktardı.