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- TCMB repo ihalesiyle piyasaya 48 milyar lira verdi
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 48 milyar lira verdi
Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 47 milyar 999 milyon 999 bin 979 lira aktardı.
- AA
- 24.06.2021 - 12:22
- Güncelleme : 24.06.2021 - 12:31
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha ekledi.
BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI
İhaleye 119 milyar 800 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.