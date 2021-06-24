Euro
10.3543
0.43%
Dolar
8.6669
0.31%
Altın
495.94
0.35%
Borsa
1.412
0.71%
Bitcoin
289.861
-1.74%
EXEN Coin
29.45
-0.57%
27ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 27 C

    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 48 milyar lira verdi

    Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 47 milyar 999 milyon 999 bin 979 lira aktardı.
    • AA
    • 24.06.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 12:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 48 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha ekledi.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

    İhaleye 119 milyar 800 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 48 milyar lira verdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir