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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 49 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 48 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira aktardı.
    • AA
    • 15.03.2021 - 17:05
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 17:09
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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 49 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası’nın sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihaleleri devam etti.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

    İhaleye 102 milyar liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 49 milyar lira verdi #1

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