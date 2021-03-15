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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 49 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 49 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 48 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira aktardı.