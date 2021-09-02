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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 53 milyar lira verdi

    TCMB, bugün 9 Eylül vadeli ve miktar yöntemiyle repo ihalesi düzenledi.
    • AA
    • 02.09.2021 - 16:40
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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 53 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 52 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi.

    İHALEYE GELEN TEKLİF

    Türk Lirası'nı güçlendirme adımları kapsamındaki ihaleye 132 milyar 440 milyon liralık teklif geldi.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ

    İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti

    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 53 milyar lira verdi #1

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