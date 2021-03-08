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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 55 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 55 milyar lira verdi

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 55 milyar lira vererek geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.