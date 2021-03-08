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- TCMB repo ihalesiyle piyasaya 55 milyar lira verdi
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 55 milyar lira verdi
Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 55 milyar lira vererek geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.
- AA
- 08.03.2021 - 12:26
- Güncelleme : 08.03.2021 - 12:48
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün Türk Lirası’nın sıkılaştırma adımları kapsamında miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 54 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.
BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI
İhaleye 122 milyar liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.