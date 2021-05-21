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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 58 milyar lira verdi

    TCMB’nın, Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.
    • AA
    • 21.05.2021 - 17:41
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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 58 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 57 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.

    İHALEYE GELEN TEKLİF

    İhaleye 131 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

    İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 58 milyar lira verdi #1

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