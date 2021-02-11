TCMB repo ihalesiyle piyasaya 59 milyar lira verdi

Merkez Bankası'nın, Türk Lirası’nın sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 58 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira aktardı.

BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

İhaleye 110 milyar 400 milyon liralık teklif geldi. 18 Şubat vadeli repo ihalesine basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.