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- TCMB repo ihalesiyle piyasaya 61 milyar lira verdi
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 61 milyar lira verdi
TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 60 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi.
- AA Özel Haber
- 15.06.2021 - 12:22
- Güncelleme : 15.06.2021 - 12:27
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.
BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI
İhaleye 127 milyar 900 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.