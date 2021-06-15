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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 61 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 61 milyar lira verdi

TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 60 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi.