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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 71 milyar lira verdi

    TCMB'nin, Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.
    • AA
    • 14.06.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 17:57
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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 71 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 21 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 70 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.

    İhaleye 149 milyar 50 milyon liralık teklif geldi.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

    İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 71 milyar lira verdi #1

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